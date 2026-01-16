È morta dopo quindici giorni di agonia Alessandra Mascia, 48 anni, di Tortolì, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la sera del 31 dicembre lungo la Strada statale 125 Orientale Sarda, all’altezza di Cardedu.

La donna era stata coinvolta nello schianto nell’ultima notte dell’anno. Con lei c'era anche la figlia. Ricoverata e sottoposta alle cure dei sanitari, ha lottato per oltre due settimane, ma nelle ultime ore il quadro clinico è precipitato fino al decesso avvenuto ieri all’ospedale Brotzu di Cagliari.