Un episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi a Padru ha portato, nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un uomo residente a Orune, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravi.

Nello specifico, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto della Stazione di Orune, hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal GIP del Tribunale di Sassari.

In particolare, il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Padru che ha consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto significativo dall’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dai militari, lo scorso 2 gennaio, a Padru, a seguito di una lite nata per futili motivi, l'uomo avrebbe volontariamente investito con la propria auto un 31enne del posto, che si stava allontanando a piedi dall’area esterna dell’ecocentro comunale.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Olbia, dove è stata ricoverata per le gravi lesioni riportate. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, ha quindi consentito di individuare il presunto autore del grave gesto che, dopo le formalità di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione.