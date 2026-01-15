Un’intera comunità si stringe nel dolore per la morte di Ilaria Cossu, venuta a mancare all’età di 44 anni. La notizia ha profondamente colpito Uta, dove Ilaria era molto conosciuta e apprezzata.

Da tempo lottava contro una malattia, affrontata con forza e dignità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici e concittadini, che in queste ore stanno esprimendo numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

“È tornata alla casa del Padre Ilaria Cossu. I funerali saranno celebrati venerdì 16 gennaio alle ore 15:00. Una preghiera”, ha fatto sapere la Parrocchia di Santa Giusta di Uta.

Ilaria era mamma di due figli, ai quali era profondamente legata. In molti, nei messaggi condivisi in queste ore, ricordano non solo la sua battaglia, ma soprattutto la sua capacità di trovare luce anche nei momenti più difficili.

“Sei stata una donna di una forza immensa, capace di trovare il positivo anche nelle tragedie. La dedizione dei tuoi figli è il riflesso della splendida madre che sei stata”, scrive chi le era vicino.

Parole semplici, ma cariche di amore, che raccontano meglio di ogni altra cosa il segno lasciato da Ilaria nella vita di chi l’ha conosciuta. Tra i tanti messaggi, uno ritorna più volte, come un saluto collettivo: “Fai buon viaggio, grande guerriera.”