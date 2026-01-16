Maxi operazione dei Carabinieri a Silanus: quattro persone sono state perquisite e denunciate per detenzione illegale di armi, esplosivi e strumenti pericolosi. Tra loro, un uomo di 28 anni trovato in possesso di sei botti illegali e 60 grammi di polvere pirica, compatibili con quelli utilizzati per danneggiare alcune abitazioni del centro storico del Marghine.

Un 21enne deteneva una cartuccia per fucile d’assalto AK-47 “Kalashnikov”, mentre un 59enne custodiva in casa un fucile ad avancarica con le canne mozzate. Un giovane di 22 anni invece è stato sorpreso con una fiocina e due fucili da pesca subacquea, tutti strumenti la cui detenzione è vietata.

L’operazione segue quella dello scorso 27 dicembre, quando un arresto aveva portato al sequestro di marijuana e sei mine antiuomo. Le perquisizioni mirano a contrastare la serie di atti vandalici che hanno sconvolto il paese, dalle esplosioni pericolose registrate durante la manifestazione “Cosas Bonas” – che hanno danneggiato alcune abitazioni e l’arco in trachite realizzato dall’artista Pinuccio Sciola – fino alla notte di Natale, quando alcune decine di persone hanno circondato minacciosamente gli agenti della Polizia di Stato durante un controllo.