Prosegue il percorso operativo per la gestione dei mufloni presenti nell’area di Arbatax. Questa mattina, nel Comune di Tortolì, si è svolto un incontro tecnico finalizzato a definire azioni e tempistiche delle prossime fasi di cattura e traslocazione degli animali.

Nel corso della riunione è stato effettuato un sopralluogo per individuare un’area idonea e adeguatamente recintata da destinare al contenimento temporaneo dei mufloni. È stata inoltre definita la composizione della task force tecnica che, sotto il coordinamento dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, seguirà il prosieguo delle operazioni.

Come spiegato in una nota della Regione, sono state condivise le procedure operative relative a tutte le fasi dell’intervento: dal monitoraggio del branco all’individuazione dei siti di cattura, dalle attività di foraggiamento attrattivo alla cattura mediante gabbie-trappola. Il piano comprende anche la valutazione dello stato sanitario degli animali, il prelievo e l’analisi dei campioni biologici per la tipizzazione genetica, l’identificazione degli esemplari e la successiva traslocazione nei siti individuati.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell’Assessorato dell’Ambiente, del Comune di Tortolì, dell’Agenzia Forestas (servizi territoriali di Lanusei e Sassari), della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Ispettorato ripartimentale di Lanusei –, dell’ASL Ogliastra (Servizio veterinario) e dell’Istituto zooprofilattico di Tortolì.