Vincita milionaria nel Comune di Jerzu, in Ogliastra. Uno dei fortunati biglietti della Lotteria Italia è stato infatti pescato in Sardegna, per l'eccezionale cifra di 1,5 milioni di euro. Si tratta della prima vincita milionaria nell'Isola alla Lotteria da quando esiste l'euro. La maxi-pescata nel piccolo centro ogliastrino ha suscitato grande scalpore, facendo il giro del web.

L'avvenimento è stato così commentato dal snida di Jerzu, Carlo Lai: “È naturale che una comunità accolga con gioia la notizia della vincita di un premio da un milione e mezzo di euro della Lotteria Italia, frutto di un biglietto venduto in un’attività commerciale in pieno centro storico. È un evento che porta entusiasmo e che strappa un sorriso collettivo. Virgilio nell’Eneide fa dire a Turno, il giovane re dei Rutuli di Ardea, “Audentes fortuna iuvat” — la fortuna aiuta gli audaci. E agli jerzesi non difetta certamente né l’audacia né la forza. Che questa felice circostanza sia di buon auspicio e incoraggi tutti noi a guardare al futuro con fiducia e impegno”.

“Tuttavia- precisa -, il vincitore potrebbe essere un nostro concittadino come potrebbe benissimo non esserlo: decine di persone arrivano a Jerzu tutti i giorni per ragioni varie legate ai servizi che da sempre qui sono ospitati: dalla Casa della salute, alla Clinica Tommasini, dal Comando Compagnia dei Carabinieri agli istituti scolastici superiori. Per non parlare dei tanti turisti che negli ultimi anni, sempre più numerosi, scelgono di visitare i nostri Tacchi, le nostre vie di arrampicata, i nostri sentieri, la nostra cantina Antichi Poderi.

“Rivolgo i miei più sinceri auguri al vincitore o alla vincitrice, nella speranza che questo dono inatteso possa tradursi in serenità, responsabilità e opportunità concrete. Gli jerzesi, sono certo, continueranno a vivere con la consueta sobrietà e con il consueto senso di comunità che li contraddistingue, consapevoli che il fato, il caso, Dio o gli dei abbiano riservato a Jerzu, già da tempo immemore, il vero privilegio, il vero colpo di fortuna: la bellezza del suo territorio e del suo paesaggio e l’innata laboriosità ed intraprendenza della sua gente”, conclude il primo cittadino.