Una tragedia immensa ha colpito Ottana nella serata di ieri, alla vigilia dei fuochi di Sant’Antonio, tradizionale appuntamento che segna l’inizio del Carnevale.

Un bambino di due anni, Francesco Pio Fenudi, è stato trovato privo di vita dopo essere stato colpito da un malore improvviso durante il sonno. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, lasciando la comunità attonita e profondamente scossa. Un dolore che ha attraversato famiglie, associazioni e istituzioni, unendo Ottana in un silenzio carico di sgomento e incredulità.

In segno di lutto e rispetto, l’Amministrazione comunale di Ottana, insieme all’Associazione culturale Sant’Antonio Abate e a tutti i gruppi e le associazioni coinvolte, ha annunciato l’annullamento dei festeggiamenti civili in onore di Sant’Antonio Abate, previsti per oggi.

Una decisione condivisa, maturata "a causa del gravissimo e tragico lutto che ha colpito la comunità".

Il sindaco, Franco Saba, interpretando il sentimento unanime della cittadinanza, ha espresso il più profondo cordoglio e la sincera vicinanza ai familiari, colpiti da una perdita tanto improvvisa quanto devastante.

Alla vigilia di un momento che tradizionalmente rappresenta l’inizio della festa e della condivisione, Ottana si ferma e si stringe nel dolore.