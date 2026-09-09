È entrato nell’ufficio postale poco dopo l’apertura, con il volto coperto e una pistola in pugno. Ha minacciato un dipendente e si è fatto consegnare il denaro, poi è uscito dall’edificio e si è allontanato a piedi.

È questa la dinamica della rapina avvenuta questa mattina all’ufficio postale di Gairo, in Ogliastra. Ad agire sarebbe stato un solo malvivente, che dopo il colpo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gairo e della Compagnia di Jerzu, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’ufficio e nelle aree circostanti, nella speranza di ottenere elementi utili per ricostruire la fuga e identificare il responsabile.

Ancora da quantificare con precisione il bottino: secondo una prima stima, il rapinatore sarebbe riuscito a portare via una somma compresa tra i 30 e i 40mila euro. Le indagini sono in corso.