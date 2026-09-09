Quasi 800 grammi di marijuana, denaro contante e materiale ritenuto compatibile con l’attività di confezionamento dello stupefacente. È quanto avrebbero scoperto i Carabinieri della Stazione di Terralba, che nel pomeriggio di lunedì 7 settembre hanno arrestato in flagranza una donna residente nell’Oristanese, già nota alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo alla circolazione stradale. I militari, impegnati nelle verifiche di numerosi veicoli secondo specifici protocolli operativi, hanno notato l’atteggiamento particolarmente teso della donna alla loro vista e hanno deciso di approfondire il controllo del ciclomotore che stava conducendo.

La perquisizione avrebbe dato esito positivo: nel portaoggetti del mezzo, secondo quanto riferito, erano nascosti circa 700 grammi di marijuana. A quel punto i Carabinieri hanno esteso gli accertamenti anche all’abitazione della donna. All’interno della casa sarebbero stati trovati altri 74 grammi della stessa sostanza, insieme a 880 euro in contanti, bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Tutto è stato sequestrato dai militari.

La donna è stata quindi arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Oristano, posta agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi.

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti portata avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio e alla tutela delle fasce più giovani della popolazione.