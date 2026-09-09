Un gesto concreto di solidarietà che si rinnova nel tempo. È quello compiuto dai finanzieri del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, che l’8 settembre hanno partecipato a una nuova giornata di raccolta del sangue presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta” di Cagliari.

La raccolta è stata organizzata con il supporto dell'autoemoteca dell'AVIS di Cagliari e ha visto una partecipazione convinta da parte del personale delle Fiamme gialle. Tra i donatori anche persone che si sono avvicinate per la prima volta alla donazione, contribuendo così ad ampliare la platea di chi sceglie di compiere questo gesto a favore della collettività.

L'iniziativa assume un significato particolare in un momento in cui la Sardegna continua a fare i conti con la necessità di garantire adeguate scorte di sangue. Nei mesi estivi, infatti, i centri trasfusionali dell'Isola avevano lanciato diversi appelli alla donazione, evidenziando l'importanza di mantenere sufficienti disponibilità per rispondere alle esigenze degli ospedali.

Oltre 100 sacche raccolte nel 2026

Il contributo dei finanzieri si traduce anche in numeri significativi. Dall'inizio dell'anno sono state raccolte complessivamente oltre 100 sacche di sangue, grazie alla partecipazione del personale e all'attività del Gruppo Donatori Fiamme Gialle.

Un risultato che testimonia come la donazione possa diventare una pratica costante e non un gesto occasionale. Proprio la presenza di nuovi donatori rappresenta, in questo senso, un elemento importante per continuare a rafforzare l'attività di raccolta.

L'obiettivo più ampio è contribuire all'autosufficienza ematica della Sardegna, riducendo progressivamente la necessità di ricorrere ad approvvigionamenti di sangue ed emoderivati provenienti da altre regioni e garantendo una risposta tempestiva alle necessità del sistema sanitario isolano.

Ogni sacca raccolta rappresenta quindi un tassello verso questo traguardo, che richiede una partecipazione costante da parte dell'intera comunità.

La collaborazione con AVIS

La giornata di raccolta rientra nel Protocollo d'Intesa tra il Comando Regionale della Guardia di Finanza e AVIS Sardegna, consolidando una collaborazione fondata sui principi della solidarietà, della cittadinanza attiva e della vicinanza alla comunità.

Il Gruppo Donatori Fiamme Gialle punta ora a incrementare ulteriormente il numero delle donazioni, offrendo un sostegno concreto ai centri trasfusionali sardi impegnati ogni giorno a fronteggiare esigenze sanitarie complesse.

Dall'AVIS è arrivato infine l'apprezzamento per la disponibilità e la continuità dimostrate dalla Guardia di Finanza, riconoscendo nelle Fiamme gialle un importante punto di riferimento nella promozione della cultura della donazione e dei valori della solidarietà.

Un impegno che, attraverso un gesto semplice ma essenziale, può contribuire concretamente a salvare vite.