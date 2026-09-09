La notizia più temuta è arrivata dagli esami effettuati a Roma. Per Mattia Felici si tratta ancora una volta di una rottura del legamento crociato anteriore, a distanza di pochi mesi dal precedente grave infortunio. Una sequenza di sfortuna particolarmente pesante per l'esterno del Cagliari, che aveva appena completato il lungo percorso di recupero dall'operazione al ginocchio sinistro.

Il comunicato

Il Cagliari ha comunicato l'esito degli accertamenti dopo il trauma rimediato nella gara contro il Lecce: "A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni".

"La vita - commenta il club sui social - ti ha messo davanti una nuova salita da scalare. Ci vorrà tempo, forza e pazienza, ma dietro di te avrai sempre un popolo intero a spingerti verso la meta. Forza Matti, noi ci siamo, siamo tutti con te".

Una diagnosi che riapre una ferita ancora recente. Nel dicembre 2025 Felici aveva infatti riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la gara di Coppa Italia contro il Napoli. In quell'occasione il giocatore era riuscito addirittura a restare in campo e a calciare un rigore nonostante l'infortunio, prima che gli esami confermassero la gravità del problema.

Ora il destino sembra essersi accanito sul 24enne romano: a distanza di circa nove mesi, il crociato si è rotto nell'altro ginocchio. Un nuovo intervento e un altro lungo percorso riabilitativo attendono dunque Felici, proprio quando sembrava essersi definitivamente lasciato alle spalle il primo grave stop.

Per il Cagliari è una nuova tegola, ma soprattutto una brutta notizia per il giocatore, costretto a ripartire ancora una volta da zero dopo aver già affrontato mesi di riabilitazione.