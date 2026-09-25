Il "Tour della Salute - Prevenzione on the road" promosso dalla Asl Ogliastra partirà lunedì 28 settembre da Perdasdefogu. Questa iniziativa porta direttamente nei vari comuni ogliastrini i programmi di prevenzione oncologica come lo screening mammografico, della cervice uterina e del colon retto. Il primo appuntamento si terrà in piazza Europa, di fronte alla Casa Comunale di Perdasdefogu, per dare il via a un percorso che attraverserà diverse tappe fino al 29 ottobre, coinvolgendo numerosi comuni tra cui Tertenia, Jerzu, Osini, Seui, Arzana, Villagrande Strisaili, Tortolì, Girasole, Lotzorai, Bari Sardo e Lanusei.

"In un territorio come l’Ogliastra, caratterizzato da una particolare conformazione orografica e dalla presenza di comunità distribuite in aree anche distanti dai principali presidi sanitari - osserva Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra - portare la sanità nei luoghi di vita delle persone è una scelta di equità e prossimità. Con il Tour della Salute vogliamo rafforzare la prevenzione come elemento strutturale della strategia sanitaria della nostra azienda, facendo del territorio il luogo privilegiato dove promuovere la salute e favorire l’adesione ai programmi di prevenzione".

Il cuore dell'iniziativa sarà un particolare "truck", un vero e proprio ambulatorio mobile attrezzato per condurre i necessari screening. Il team del Tour sarà composto dagli assistenti sanitari del Centro Screening della Asl Ogliastra insieme al personale sanitario di Pubblipeas, società partner dell'azienda sociosanitaria locale per questa iniziativa. Dopo aver completato i test, i risultati verranno comunicati direttamente dal Centro Screening della Asl Ogliastra. Per quanto riguarda lo screening mammografico, l'Azienda consiglia di portare con sé eventuali precedenti mammografie.

"Il Tour della Salute rappresenta un esempio concreto di come l'integrazione sociosanitaria possa tradursi in azioni capaci di incidere sulla salute delle persone - sottolinea Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi socio sanitari della Asl Ogliastra - il valore dell'iniziativa sta anche nella capacità di mettere in relazione servizi sanitari, territorio e comunità, secondo una logica nella quale la salute non è responsabilità esclusiva del sistema sanitario, ma il risultato di una rete di relazioni e interventi integrati che garantiscono prossimità ed equità".

"Con lo screening di prossimità invertiamo l'approccio tradizionale alla prevenzione - spiega Ignazio Dei, referente del Centro Screening dell’ASL Ogliastra - non è più il cittadino a doversi recare presso le strutture sanitarie, ma siamo noi ad andare sul territorio, 'a casa delle persone'. Si tratta di un modello basato sulla centralità dell'individuo, pensato per portare la promozione della salute e della prevenzione direttamente dalle persone".

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro screening oncologici della Asl Ogliastra ai numeri 366 819 5421 e 366 819 6537, al telefono 0782 42973 oppure all’indirizzo e-mail

screeningoncologici@aslogliastra.it.