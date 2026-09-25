La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con i droni in Europa, con Italia, Francia e Spagna tra i possibili obiettivi. L’allarme è stato rilanciato dal giornale spagnolo "El Mundo", che parla di "informazioni raccolte dalla Cia e condivise con diversi governi europei".

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Mosca potrebbe utilizzare una modalità già osservata in altri scenari: droni lanciati dal mare e nascosti all’interno di container trasportati da una nave. A riferirlo sarebbe una fonte vicina al ministero della Difesa lituano citata dal quotidiano spagnolo.

Il quadro descritto dal Mundo, tuttavia, non trova al momento conferma nelle autorità italiane e francesi. Roma e Parigi negano infatti di aver ricevuto un alert di questo tipo.

A raffreddare gli animi è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha invitato alla cautela davanti a notizie potenzialmente in grado di alimentare ulteriormente la tensione internazionale, "Viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco", ha detto il ministro.

Una presa di posizione che arriva mentre l'attenzione europea resta alta sul fronte della sicurezza e sulle possibili attività russe al di fuori dell'Ucraina.

Droni russi in Moldavia

Nel frattempo, nuove tensioni vengono segnalate nell'Europa orientale. Droni russi avrebbero sconfinato nello spazio aereo della Moldavia, mentre la Polonia ha denunciato un incendio doloso in una stazione di Starlink, indicando Mosca come possibile responsabile.