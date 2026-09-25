Dopo la pausa estiva ripartono gli screening gratuiti promossi dall’Avis Provinciale di Sassari nell’ambito del progetto “Un dono a chi dona”, nato per affiancare alla cultura della donazione quella della prevenzione.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 4 ottobre 2026, nella sede dell’Avis Provinciale di Sassari, in S.V. Taniga San Giacomo Medas, località San Camillo.

Durante la giornata saranno effettuati controlli urologici gratuiti dedicati ai donatori, con controlli su rene e vescica, prostata e visita andrologica. Gli screening si svolgeranno al mattino dalle 8 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Il progetto, avviato lo scorso 27 giugno, prevede complessivamente circa 1.000 screening gratuiti che nei prossimi mesi coinvolgeranno le 36 sedi comunali dell’Avis Provinciale di Sassari.

L’obiettivo è quello di promuovere la prevenzione e, allo stesso tempo, offrire un riconoscimento concreto a chi sceglie di donare il sangue.

“Questa iniziativa rappresenta per noi un modo concreto per ringraziare chi sceglie di donare il sangue - spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari -, offrendo servizi di prevenzione che permettono di monitorare il proprio stato di salute e favorire la diagnosi precoce di eventuali patologie”.

Per partecipare è necessario rivolgersi alla propria Avis comunale, che raccoglierà le prenotazioni fino a esaurimento dei posti disponibili.

“Un dono a chi dona” coinvolgerà progressivamente tutte le sedi comunali della provincia ed è realizzato grazie alla collaborazione con Sardegna for You e al sostegno della Fondazione di Sardegna.

Nel corso dell’edizione 2026/2027 saranno proposti i seguenti screening:

•⁠ ⁠Cardiologico: elettrocardiogramma con visita cardiologica;

•⁠ ⁠Cardiovascolare: controllo dei tronchi sovraortici, aneurisma dell’aorta addominale, insufficienza venosa e arteriosa degli arti inferiori;

•⁠ ⁠Urologico e andrologico: controllo della prostata, visita andrologica, controllo di reni e vescica, uroflussometria;

•⁠ ⁠Polmonare: visita con spirometria;

•⁠ ⁠Dermatologico: controllo dei nei mediante dermatoscopio;

•⁠ ⁠Tiroideo: ecografia della tiroide;

•⁠ ⁠Prevenzione donna: Pap test;

•⁠ ⁠Prevenzione del tumore del colon-retto: ricerca del sangue occulto nelle feci;

•⁠ ⁠Nutrizionale: consulto con la nutrizionista.

Gli screening saranno effettuati da specialisti dei diversi ambiti coinvolti: cardiologo, chirurgo vascolare, urologo, pneumologo, dermatologo, endocrinologo, ostetrica e nutrizionista.