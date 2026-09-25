Vagava per strada da solo, ferito e impaurito, ma la sua vita è cambiata per sempre grazie alla pazienza e alla determinazione degli agenti di Polizia del commissariato di Viareggio, che hanno raccontato questa vicenda a lieto fine sui social.

Manetta, così poi è stato chiamato, è un adorabile cagnolino sembrava non avere nessuno e, soprattutto, sembrava aver perso completamente la fiducia nell'uomo. Quando gli agenti hanno provato ad avvicinarsi, inizialmente è scappato, rifugiandosi nel bosco, ma i poliziotti non si sono arresi.

Il giorno successivo lo hanno ritrovato nascosto all'interno di una carrozzeria. Era denutrito, disidratato e ancora profondamente terrorizzato. Avvicinarlo non è stato affatto semplice: ogni tentativo avrebbe potuto spaventarlo ancora di più. Così gli agenti hanno scelto la strada della pazienza. Niente gesti bruschi, nessuna fretta. Solo tempo, dolcezza e tante carezze. Piano piano, Manetta ha iniziato a fidarsi, e quella fiducia, costruita giorno dopo giorno, ha cambiato completamente la sua storia.

Oggi Manetta ha una casa, un microchip e una famiglia. Ma ha anche qualcosa di speciale: un posto tutto suo all'interno della grande famiglia del commissariato di Viareggio: è diventato infatti la mascotte ufficiale degli agenti, con tanto di nuova "divisa".

Una storia che insegna quanto è importante non voltarsi dall'altra parte e schierarsi sempre dalla parte dei più fragili, delle creature innocenti che sembrano aver perso tutto, ma a cui basta un po' di affetto e calore per riprendere a vivere come meritano.