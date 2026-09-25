Castelsardo protagonista alla prima Giornata regionale della Protezione civile, che si è svolta lo scorso mercoledì, 23 settembre 2026, a Cagliari. Il Comune ha partecipato all’iniziativa con una delegazione composta dai volontari del CVSM Protezione Civile Castelsardo e dall’assessorato guidato da Christian Speziga.

Nel corso della giornata, i volontari castellanesi hanno effettuato alcune simulazioni di salvataggio a mare, illustrando al pubblico le diverse operazioni e le procedure che quotidianamente vengono svolte sul territorio.

Un’occasione per raccontare concretamente il lavoro della Protezione civile e il ruolo dei volontari nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

Durante l’iniziativa si è parlato anche del nuovo assetto organizzativo ed economico dei gruppi di Protezione civile in Sardegna.

La Regione si prepara infatti a introdurre un nuovo modello di partizione geografica, con 48 ambiti aggregati in 10 uffici territoriali, con l’obiettivo di rafforzare una Protezione civile di prossimità e ridurre i tempi tra l’insorgere di un’emergenza e l’arrivo dei soccorsi.

Per rendere operativo il nuovo piano sono stati previsti specifici stanziamenti. Tra questi figura un pacchetto di 2 milioni e 879mila euro destinato al potenziamento e all’allestimento delle sedi operative dei Centri di coordinamento d’ambito distribuiti sul territorio regionale.

Una giornata che ha quindi unito dimostrazioni pratiche e confronto sul futuro dell'organizzazione della Protezione civile in Sardegna, con Castelsardo tra i Comuni presenti attraverso l'impegno dei propri volontari.