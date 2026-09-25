Drammatico incendio nella tarda serata di ieri, giovedì 24 settembre 2026, nel quartiere San Vito a Lucca, dove il fuoco è divampato all'interno di un appartamento al piano terra di una palazzina di tre piani.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento dell'incendio e nel soccorso degli abitanti dello stabile.

Dodici residenti, sorpresi dalle fiamme e dal fumo, si sono rifugiati sui balconi in attesa dei soccorsi. Tra loro anche un neonato. I vigili del fuoco hanno raggiunto e portato in salvo le persone mentre altre unità lavoravano per domare l'incendio.

Terminate le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica dell'edificio, la situazione ha assunto i contorni della tragedia: all'interno della struttura sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due persone.

L'intervento dei soccorritori è proseguito fino al completo controllo dell'area. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incendio e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte delle due vittime.