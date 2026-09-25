Tensione durante la serata di ieri, giovedì 24 settembre 2026, vicino al Centro di Prima Accoglienza di Monastir, dove quattro cittadini extracomunitari, tutti ospiti della struttura, sarebbero stati aggrediti da un gruppo di sei ragazzi.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Dolianova, i quattro stavano percorrendo a piedi la strada che collega il centro abitato di Monastir al CPA quando sarebbero stati raggiunti dal gruppo, arrivato a bordo di due auto. I sei giovani avrebbero quindi aggredito i quattro utilizzando bastoni, spranghe e sassi, per poi allontanarsi in direzione del paese.

Alla base dell'episodio ci sarebbe un presunto precedente: l'aggressione sarebbe stata una reazione a un episodio di scherno che, poco prima, uno dei ragazzi italiani avrebbe subito da parte di uno dei cittadini stranieri.

Immediati gli accertamenti dei Carabinieri, che hanno consentito di identificare sei persone. I militari hanno inoltre sequestrato gli oggetti che sarebbero stati utilizzati durante l'aggressione e hanno segnalato la posizione dei giovani all'Autorità Giudiziaria.

La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti. Il quadro resta quello delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.