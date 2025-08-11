Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione nel reparto di Medicina dell’ospedale di Lanusei. Dopo la consegna del primo stralcio degli interventi, avvenuta a fine 2024 e che ha permesso il rinnovamento di una parte dell’area degenze, i lavori di questo appalto si sono chiusi con la consegna definitiva al reparto di ulteriori nuovi locali completamente ristrutturati. La fine degli interventi ha consentito anche il rispristino del normale accesso al reparto che ora potrà avvenire, come di consuetudine, dall’ingresso principale del presidio ospedaliero. Nelle scorse settimane per raggiungere la Medicina, era stato necessario utilizzare l’ingresso dell’Oncologia.

Nello specifico, con la consegna degli ultimi giorni, il reparto di Medicina può disporre di diversi nuovi locali, tra cui una guardiola, una medicheria, una sala per le visite mediche, un bagno assistito e un bagno destinato all'utenza. «Nonostante i lavori, la Medicina non è mai stata chiusa – sottolinea Diego Cabitza, commissario straordinario della Asl Ogliastra – questo ha richiesto un grande impegno da parte degli uffici tecnici che hanno gestito la direzione dei lavori, e la collaborazione di tutto il personale del reparto e della Direzione di Presidio».

Il processo di ammodernamento dell’ospedale N.S. della Mercede, intanto, prosegue. Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione della sala di angiografia, mentre per i prossimi mesi è previsto l’avvio del rinnovamento degli ambienti del Pronto soccorso per la realizzazione dell’ OBI (osservazione breve intensiva) e l’inizio della ristrutturazione dei locali che ospiteranno la nuova risonanza magnetica.