Dalla giornata di oggi, venerdì 24, e fino a domenica 26 aprile 2026, le guardie mediche opereranno a pieno regime in diverse sedi di Ogliastra.

Il servizio sarà attivo dalle ore 20:00 di oggi fino alle ore 8.00 di lunedì 27 aprile. Le sedi coinvolte includono Baunei, Gairo, Perdasdefogu, Tertenia, e Villagrande Strisaili. La guardia medica di Bari Sardo sarà attiva dalle ore 20:00 di oggi fino alle ore 8.00 di sabato 25 aprile, e poi dalle ore 10:00 dello stesso giorno fino alle ore 8:00 di domenica 26 aprile.

Le altre sedi coinvolte come Ilbono, Jerzu, Seui, Talana, e Tortolì seguiranno un programma simile con orari prestabiliti per garantire assistenza continua. In caso di necessità, i cittadini potranno contattare direttamente il Numero europeo armonizzato 116 117 per essere collegati con un medico di una postazione di continuità assistenziale vicina o, in casi urgenti, con il servizio di "Emergenza urgenza 118".