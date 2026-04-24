Promuovere la consapevolezza tra i giovani riguardo ai pericoli delle sostanze per la salute cardiovascolare e incoraggiare stili di vita sani è l'obiettivo principale dell'iniziativa "Cuore e droghe. Un cuore per amico", promossa dalla Fondazione Per il Tuo Cuore e realizzata a Sassari dalla Cardiologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari, diretta da Gavino Casu.

Recentemente, numerose studentesse e studenti provenienti da diverse scuole superiori della città si sono uniti al progetto, inclusi l'Istituto Agrario Pellegrini sotto la guida di Paolo Acone, il Liceo classico Azuni diretto da Antonio Gavino Deroma e il Liceo scientifico e linguistico "G. Marconi" diretto da Rita Cambula, partecipando attivamente agli incontri informativi.

L'iniziativa è stata lanciata a livello nazionale nel giugno 2023 da Francesco Ciccirillo, referente della Fondazione Per il Tuo Cuore dell'ANMCO all'interno di ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), con l'obiettivo di fornire conoscenze e strumenti concreti per la prevenzione, facilitando il dialogo diretto tra studenti e specialisti. Gli incontri interattivi hanno permesso di affrontare in modo approfondito tematiche complesse, chiarire dubbi e contrastare false credenze riguardanti i rischi cardiovascolari associati all'uso di sostanze psicoattive.

Dai confronti svolti è emerso che la conoscenza dei problemi cardiaci legati all'utilizzo di sostanze è ancora limitata tra i giovani e che molti sintomi vengono spesso trascurati o gestiti in modo inadeguato. In particolare, un dato preoccupante riguarda l'incidenza delle malattie cardiache nei giovani, poiché circa il 25% degli infarti in età giovanile è attribuibile all'assunzione di sostanze.

"È fondamentale parlare ai giovani con un linguaggio chiaro e diretto - sottolinea il professor Gavino Casu - perché troppo spesso i rischi legati all’uso di sostanze vengono sottovalutati o addirittura ignorati. Le droghe, così come l’abuso di alcol e nicotina, possono avere effetti gravi e immediati sul cuore. La prevenzione e l’informazione rappresentano strumenti essenziali: dove si fa formazione, si riduce il consumo e si aumenta la capacità di riconoscere i segnali di allarme e di chiedere aiuto".

Le scuole cittadine hanno accolto con impegno il progetto, che ha rappresentato un'importante opportunità di scambio e crescita reciproca. Gli studenti si sono distinti per la loro curiosità, interesse e coinvolgimento, contribuendo a trasformare gli incontri in momenti di dialogo aperto e informato.

Questa iniziativa fa parte di una più ampia campagna nazionale volta alla prevenzione delle malattie cardiache e dei danni legati all'uso di sostanze, con l'obiettivo di salvaguardare la salute delle giovani generazioni e sensibilizzare sulle potenziali minacce per il cuore.

"Investire nella prevenzione e nell’educazione alla salute tra i più giovani è una priorità per la nostra Azienda. Iniziative come questa - sottolinea Luciana Mameli, direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari - rafforzano il ruolo dell’ospedale anche come presidio educativo sul territorio, promuovendo stili di vita corretti e una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’uso di sostanze, con un impatto concreto sulla salute delle future generazioni".

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