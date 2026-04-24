Le operazioni di trasloco dei Servizi del Binaghi sono ufficialmente iniziate oggi, venerdì 24 aprile, con particolare attenzione al Servizio Fisica Sanitaria e Vaccinoprofilassi. Questa mattina si è completato il trasferimento dei fisici sanitari nei nuovi spazi del PAD e della Cittadella Salute. Allo stesso tempo, sono in corso i primi spostamenti del Servizio SISP dal corpo aggiunto del plesso del Binaghi al terzo piano del corpo centrale, a breve distanza dalla sede precedente. A riferirlo la ASL 8.

Secondo il cronoprogramma stabilito, lunedì 27 aprile le vaccinazioni continueranno nel corpo aggiunto del Binaghi, mentre martedì 28 aprile l'attività vaccinale sarà temporaneamente interrotta per completare il trasloco, minimizzando così i disagi. I cittadini già prenotati saranno contattati telefonicamente per riorganizzare le loro visite.

A partire da mercoledì 29 aprile, le vaccinazioni saranno effettuate nei nuovi locali dell'ospedale Binaghi, situati al terzo piano del corpo centrale. Nel frattempo, verranno avviate le operazioni di trasloco della Diabetologia dal secondo al primo piano del corpo aggiunto del Binaghi, con un cronoprogramma dettagliato che sarà reso noto nei prossimi giorni tramite comunicazione ufficiale.