Il 3 aprile scorso, la Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei ha inviato al Dipartimento della Sanità una proposta per stabilire una base operativa per elisoccorso presso la sede dei vigili del fuoco, distaccamento di Lanusei, in Ogliastra.

Come informa il consigliere regionale Salvatore corrias (Pd), Il 19 maggio scorso, "l'Assessorato ha confermato che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) prevede l'istituzione di una nuova base per il servizio di elisoccorso regionale e che sono stati stanziati i finanziamenti necessari per il periodo 2025-2032 al fine di supportare questa iniziativa".

Il consigliere ha inoltre annunciato che "al termine della convenzione attuale con AREUS, prevista per giugno 2026, si procederà con una nuova gara per affidare il servizio di elisoccorso. La Delibera della Giunta Regionale n. 9/20 del 12 febbraio 2025 ha assegnato alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza (CRS RAS) il compito di avviare la procedura relativa".

Un Gruppo Tecnico di Progettazione, sempre come riferisce il consigliere, è stato costituito per esaminare gli aspetti tecnico-logistici della futura rete HEMS al fine di migliorare i Livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza. Questo gruppo valuterà obiettivamente e in modo trasparente la posizione ottimale per la nuova base di elisoccorso al fine di ridurre i tempi di arrivo ai target e massimizzare la copertura territoriale secondo i parametri del Nuovo Sistema di Garanzia.

Lo scorso 9 aprile, lo stesso Assessorato, come afferma Corrias, aveva già provveduto a trasmettere la richiesta della Direzione del Presidio ospedaliero all’AREUS e alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, per le opportune valutazioni di competenza.