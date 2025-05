Avrebbe aggirato il Decreto Flussi stagionali, che regola l'ingresso di lavoratori extracomunitari per il lavoro agricolo stagionale in Italia.

Lo hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Bonorva, che hanno potenziato i controlli nelle aziende agricole che impiegano lavoratori extracomunitari per verificare le condizioni di lavoro e contrastare lo sfruttamento dei lavoratori stranieri. Il Decreto Flussi stagionali, come riferiscono i militari, è spesso abusato per favorire l'ingresso di stranieri disposti a pagare somme elevate.

Dopo un'indagine condotta con la supervisione della Procura della Repubblica di Sassari, l'uomo, di origine straniera, è stato accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sostituzione di persona. Avrebbe inoltre presentato false richieste di nulla osta al lavoro subordinato, utilizzando i dati di un imprenditore all'oscuro della situazione.

Altri controlli hanno portato alla scoperta di tre lavoratori asiatici costretti a vivere in condizioni inaccettabili in un'azienda agricola. Il datore di lavoro è stato sanzionato e obbligato a mettere a norma gli alloggi, oltre a ricevere una multa di 1.700,00 Euro. Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro continua a monitorare il territorio nazionale per prevenire e reprimere reati legati al lavoro e all'exploitazione dei lavoratori, garantendo la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.