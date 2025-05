La Giornata Internazionale dell’Infermieristica sarà celebrata coinvolgendo i cittadini del Sulcis Iglesiente in piazza La Marmora a Iglesias il prossimo sabato 24 maggio. La piazza ospiterà stand e iniziative dedicate alla comunità civica e ai cittadini che vengono assistiti giornalmente negli ospedali o sul territorio, in situazioni di emergenza o di routine, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Le sfide che devono affrontare oggi gli infermieri sono sempre più complesse, all'interno di un sistema sanitario che può risultare confuso e frammentato per i cittadini. È fondamentale quindi che gli infermieri si occupino non solo della cura delle malattie, ma anche dell'individuo nel suo insieme, rispettando la sua unicità e i suoi bisogni specifici. Essi devono essere coinvolti attivamente nella diffusione di informazioni e nell'educazione dei pazienti, garantendo loro piena consapevolezza dei propri diritti e delle possibilità di cura disponibili.

Assicurare un percorso assistenziale appropriato per i pazienti è non solo un dovere professionale, ma anche morale e civico per gli infermieri. La cultura del sollievo rappresenta un impegno etico essenziale per soddisfare i bisogni dei pazienti fragili e diffonderla è una responsabilità umana e professionale per coloro che hanno scelto di dedicarsi alla cura degli altri.

L'iniziativa “INFERMIERI: OGNI GIORNO ACCANTO A TE”, organizzata dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche e patrocinata dal Comune di Iglesias e dalla ASL Sulcis, mira a evidenziare l'importanza del lavoro degli infermieri nel promuovere la solidarietà e l'alleanza con i pazienti e le loro famiglie. In questa occasione, infermieri provenienti da diverse unità operative presenteranno alla cittadinanza i servizi offerti, fornendo informazioni cruciali sulle procedure di primo soccorso, sulla gestione della glicemia e della pressione arteriosa, nonché sull'importanza di uno stile di vita sano per prevenire le malattie cardiovascolari.