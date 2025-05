Il suo braccio sinistro è rimasto incastrato nel nastro trasportatore mentre si trovava a lavoro presso uno stabilimento di un'azienda attiva in diversi settori, tra cui l'agricolo-agroalimentare e il florovivaistico a Serdiana.

Terribile incidente sul lavoro durante la mattina di oggi, martedì 20 maggio, per cui è rimasto ferito un operaio 28enne. Il pronto intervento del personale aziendale e dei sanitari del 118 ha permesso di soccorrere il lavoratore, che è stato successivamente trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale "G. Brotzu" di Cagliari con codice rosso. Attualmente è cosciente e fortunatamente non in pericolo di vita.

I Carabinieri della Stazione di Dolianova sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente per avviare gli accertamenti preliminari in collaborazione con i tecnici dello SPRESAL Sardegna. Hanno raccolto testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell'evento e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori.

Le indagini saranno ora condotte dallo SPRESAL per approfondire l'accaduto.