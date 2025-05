Elettrodomestici, materiale ferroso ed edile abbandonato, oltre a materiale di dubbia provenienza, sono stati scoperti nei giorni scorsi in un terreno a Sadali dai Carabinieri della locale stazione e da quelli della Stazione Forestale di Escalaplano, che hanno denunciato il proprietario per gestione non autorizzata di rifiuti.

La denuncia è scattata seguito a un'operazione congiunta pianificata, dopo aver raccolto e analizzato diverse informazioni tra marzo e aprile, dimostrando l'attenzione costante delle Forze di Polizia per le questioni ambientali, soprattutto in ambito rurale.

Inoltre, a causa della presenza di un piazzale sterrato e di costruzioni rurali senza autorizzazione, l'intera area è stata sequestrata e il proprietario del terreno denunciato anche per abuso edilizio.

Le Forze di Polizia continueranno a contrastare questi fenomeni con il supporto cruciale del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, per proteggere la salute pubblica, l'ecosistema e far rispettare le normative ambientali.