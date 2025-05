Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Stazione di Cagliari hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un disoccupato 47enne ne quartiere di Villanova, già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna.

L’uomo, destinatario della misura cautelare dallo scorso anno, era tenuto a rimanere all’interno della propria abitazione salvo brevi autorizzazioni. Nonostante ciò, era stato sorpreso più volte a violare le prescrizioni, fino all’episodio del 7 maggio scorso quando una pattuglia lo aveva colto in flagrante mentre seguiva in strada l’ex compagna, che lo aveva denunciato per reiterate aggressioni. In quell’occasione la donna, soccorsa dai militari, era stata medicata al pronto soccorso e l’indagato era stato deferito in stato di libertà e il grave comportamento segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Cagliari ha disposto così la sostituzione dei domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Oggi i Carabinieri, rintracciato l’indagato presso la sua abitazione, lo hanno dichiarato in arresto e, concluse le formalità di rito, lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.