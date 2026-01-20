Momenti di paura a Tortolì, dove un albero è caduto improvvisamente su un’auto mentre stava transitando lungo la strada. L’episodio si è verificato questa mattina alle 8:00 in Viale Arbatax, in concomitanza con le avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando l’Ogliastra, caratterizzate da pioggia intensa e raffiche di vento.

Secondo quanto si apprende, il tronco si è abbattuto sulla carreggiata colpendo una vettura in movimento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tortoli che, in collaborazione con il personale sanitario, hanno lavorato per estrarre i due feriti.

Sul luogo dell'incidente anche il personale ANAS, i Carabinieri, la Polizia locale e personale del Comune di Tortolì.

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati al maltempo e invita alla massima prudenza alla guida, soprattutto nei tratti alberati e durante le fasi più intense delle perturbazioni, quando vento e terreno saturo d’acqua possono provocare improvvisi cedimenti.

IL VIDEO