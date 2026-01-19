Sono stati ritrovati e stanno bene i due pastori che da questa mattina risultavano irraggiungibili a causa dell’esondazione del rio Margiani, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Si tratta di Giuseppe Mulas, 65 anni, e Francesco Moi, 22 anni, entrambi in buone condizioni di salute.

I due, sorpresi dall’innalzamento improvviso delle acque, erano riusciti a trovare riparo nell’ovile del più giovane, ma l’esondazione del torrente li aveva completamente isolati, rendendo impossibile ogni contatto con l’esterno. Per l’intera giornata non sono riusciti a mettersi in comunicazione con i familiari, che in serata hanno dato l’allarme.

Le operazioni di ricerca, avviate immediatamente, hanno visto impegnati Vigili del fuoco, Carabinieri e Barracelli, ma il maltempo e le difficili condizioni del territorio hanno reso complesso l’accesso alla zona. Solo in tarda serata i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’ovile e a verificare le condizioni dei due pastori, scongiurando il peggio.

In precedenza, i due uomini erano stati segnalati come dispersi mentre si trovavano in località Televai, proprio nelle ore in cui il rio Margiani aveva superato gli argini. Il ritrovamento ha posto fine a una giornata di forte apprensione per l’intera comunità.