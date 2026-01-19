La Direzione strategica aziendale dell’ASL 3 di Nuoro, stante il proseguimento dell’allerta meteo diramata dalla Direzione Generale della Protezione Civile anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio, comunica che:

• è confermata la sospensione di tutte le visite specialistiche ambulatoriali nei poliambulatori e case della comunità dei 4 Distretti Socio Sanitari di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono anche per mercoledì 21;

• si ribadisce che sarà cura dei Direttori dei Distretti riprogrammare tempestivamente le visite sospese anche per quella data;

• si precisa che saranno regolarmente operativi nei poliambulatori e case della comunità distrettuali i servizi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), ASCoT (Ambulatori Straordinari di Continuità Territoriale), Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Ambulatori di Continuità Assistenziale (Guardie Mediche), Punti prelievo, i Direttori dei Distretti assicureranno la presenza in servizio di tutto il personale dipendente per fronteggiare eventuali situazioni di criticità, coordinandone gli interventi;

• nei Presidi Ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono l’attività sanitaria sarà regolarmente operativa senza soluzione di continuità;

• i Direttori delle strutture e dei servizi degli Ospedali San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono sono stati prontamente allertati, in vista di una eventuale maxi-emergenza, comportante un afflusso massiccio di persone con conseguente esigenza di approntare posti letto aggiuntivi;

• le strutture e i servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze del Dipartimenti di Prevenzione assicureranno regolare svolgimento dell’attività e gli eventuali interventi che si renderanno necessari per fronteggiare le problematiche conseguenti alle condizioni meteorologiche avverse.