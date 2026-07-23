Un passeggero di 20 anni è stato colto da un improvviso malore nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 luglio, mentre si trovava a bordo della nave "Corfu" della compagnia Grimaldi, impegnata nella tratta Cagliari–Arbatax–Civitavecchia. Il giovane ha perso conoscenza, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza.

Il comandante della nave ha richiesto l'intervento della Sala Operativa della Guardia Costiera di Arbatax che, sotto il coordinamento del 13° Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) di Cagliari, ha avviato le operazioni di assistenza, invitando il personale di bordo a contattare il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) per una valutazione clinica del caso e per definire le modalità di intervento.

Nel frattempo il ragazzo ha ripreso conoscenza e, secondo quanto comunicato dal comando della nave, presentava parametri vitali rassicuranti. Alla luce dell'evoluzione del quadro clinico è stato quindi richiesto l'intervento di un'ambulanza all'arrivo nel porto di Arbatax.

La Guardia Costiera ha coordinato le operazioni con la Centrale operativa del 118, predisponendo l'assistenza sanitaria al molo di Levante. Una volta attraccata regolarmente la nave, il giovane è stato preso in carico dal personale medico, visitato sul posto e successivamente trasferito all'ospedale di Lanusei per ulteriori accertamenti.