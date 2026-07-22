Airidea, nuova compagnia dell'aviazione regionale italiana con base a Genova, opera quest'estate i collegamenti Genova-Olbia e ritorno e Genova-Alghero e viceversa disponibili tutta l'estate.

I voli di andata e ritorno sulla rotta Genova-Olbia (a 99 euro a tratta) decollano il lunedì e venerdì mentre quelli di andata e ritorno tra Genova e Alghero (a 119 euro) sono previsti la domenica. I collegamenti saranno operati con Saab 340 da 34 posti, un aeromobile pensato per il mercato regionale.

Per la tratta Genova-Olbia, nel 2025 circa il 54% del traffico annuale si è concentrato tra giugno e ottobre, con il solo mese di luglio che ha registrato circa 811 mila passeggeri rispetto ai circa 220 mila di aprile. Nel prezzo del biglietto Airidea include bagaglio a mano fino a 8 chili, borsa personale, scelta del posto e snack a bordo. Per chi desidera viaggiare con un bagaglio più grande è disponibile anche il servizio di bagaglio in stiva con un supplemento di 22 euro per persona a tratta.

"La scelta di sviluppare questi collegamenti nasce dall'analisi della domanda e dal confronto con gli operatori turistici e le realtà locali", ha dichiarato Gian Marco Vivado, ceo Airidea, "che hanno evidenziato una forte esigenza di connessione tra la Liguria, con l'aeroporto di Genova, e la Sardegna. La tratta Genova-Olbia di Airidea ha registrato fin dall'avvio un significativo riscontro, anche grazie alle collaborazioni e alle convenzioni sviluppate con operatori del settore hospitality. Un modello che stiamo replicando anche su Alghero".

La compagnia ha poi avviato una collaborazione che propone la formula "volo da Genova + appartamento nel Golfo degli Aranci", con tariffe convenzionate.