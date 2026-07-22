Prosegue l’ondata di caldo estremo su Cagliari, con condizioni di forte disagio previste almeno fino a venerdì 24 luglio. Il Comune conferma le misure di sicurezza adottate per fronteggiare le alte temperature: resta vietato l’accesso ai cimiteri di San Michele, Bonaria e Pirri nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16, mentre il Parco di Tuvixeddu rimarrà chiuso al pubblico per l’intera giornata.

Il provvedimento è stato confermato dopo il nuovo avviso di livello di attenzione 3 per le ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, il massimo previsto. Anche il bollettino di vigilanza meteorologica del Centro funzionale decentrato - Settore Meteo della Regione segnala temperature elevate: oltre 34 gradi e, in alcune aree, superiori ai 37 gradi. Per giovedì 23 luglio sono previste massime molto elevate nelle zone interne del Campidano e lungo i settori costieri del Cagliaritano, mentre per venerdì 24 il caldo intenso interesserà in particolare il Campidano.

Il Comune mantiene inoltre attivi i servizi di supporto rivolti soprattutto alle persone anziane e fragili. È operativo il servizio di ascolto telefonico realizzato in collaborazione con la Croce Rossa, al numero 070 0933671, attivo tutti i giorni fino al 30 settembre, festivi compresi, dalle 8:30 alle 12 e dalle 16:30 alle 19.

Resta disponibile anche il Pronto intervento sociale al numero 3496865769, attivo 24 ore su 24.