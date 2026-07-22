Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio la periferia di Monserrato, in un’area esterna vicina ad alcune attività commerciali e produttive lungo la Strada Statale 554.

L’allarme è scattato intorno alle 13 di oggi, quando i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti per domare il rogo che ha coinvolto vegetazione, materiali di risulta, masserizie accatastate e pneumatici fuori uso.

Sul posto sono state inviate diverse squadre operative coordinate dalla Centrale Operativa del Comando di Cagliari, con il supporto di autobotti per garantire le riserve idriche necessarie alle operazioni. Tra i mezzi impiegati anche un’autobotte kilolitrica con una capacità di 25mila litri d’acqua.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere l’incendio e impedire che le fiamme raggiungessero le strutture e le attività presenti nella zona. Al termine dello spegnimento sono iniziate le operazioni di bonifica dei focolai ancora attivi, la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti per individuare le possibili cause del rogo.

Non si registrano persone coinvolte. Durante le attività sulla vegetazione hanno operato, in supporto, anche le squadre di volontariato della Protezione Civile dell’antincendio regionale.