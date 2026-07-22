Shock a Bari Sardo, in Ogliastra, dove nel pomeriggio un ragazzo di 20 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate in strada. Secondo i primi riscontri, l’aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Successivamente sarebbe sceso dalla vettura e lo avrebbe colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La ragazza che era con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Cagliari.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Bari Sardo. Restano ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e accertare ogni responsabilità.