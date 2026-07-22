Proseguono le operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Arzachena, in località St.zi Lu Signalatu. Il Corpo Forestale è impegnato sul posto con il supporto di diversi mezzi aerei per contenere il fronte di fuoco.

In una prima fase sono stati impiegati un elicottero della base operativa del Corpo Forestale di Limbara e il Super Puma decollato dalla base di Alà dei Sardi. A coordinare le operazioni è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Olbia.

Con l'aggiornamento dell'intervento è stato disposto un ulteriore potenziamento dei mezzi aerei. Alle operazioni si sono infatti aggiunti anche l'elicottero leggero della base di Farcana e il Super Puma di Fenosu, impegnati a supporto delle squadre che stanno lavorando per circoscrivere l'incendio.