La Asl Ogliastra aderisce ufficialmente alle celebrazioni per la "XXXIV Giornata Mondiale del Malato" che si svolge in tutto il mondo l’11 febbraio di ogni anno. L’appuntamento per l’Ogliastra è fissato per la mattina di mercoledì 18 febbraio 2026 nell’ospedale "Nostra Signora della Mercede" di Lanusei e vedrà la partecipazione del vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura.

Il programma prevede, alle ore 10:30, un momento di preghiera che monsignor Mura terrà nella cappella dell'ospedale. Successivamente, il vescovo farà visita ai pazienti ricoverati nei vari reparti del nosocomio, portando loro un messaggio di conforto.

La Giornata Mondiale del Malato, istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992, vuole essere un momento privilegiato di preghiera, di vicinanza e di riflessione per tutta la comunità ecclesiale e per la società civile, chiamata a riconoscere il volto di Cristo nei fratelli e nelle sorelle segnati dalla malattia e dalla fragilità.

Il tema scelto quest'anno, mettendo al centro la figura evangelica del samaritano che manifesta l’amore prendendosi cura dell’uomo sofferente caduto nelle mani dei ladri, vuole sottolineare questo aspetto dell’amore verso il prossimo: l’amore ha bisogno di gesti concreti di vicinanza, con i quali ci si fa carico della sofferenza altrui, soprattutto di coloro che vivono in una situazione di malattia, spesso in un contesto di fragilità a causa della povertà, dell’isolamento e della solitudine.