Nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, a Tortolì, due uomini, un 40enne di Lotzorai e un 49enne di Tortolì, sono stati denunciati dai Carabinieri di Lanusei per vari reati e violazioni al Codice della Strada.



Durante un controllo lungo la S.S. 125 vicino allo svincolo per Girasole, i militari hanno notato una Fiat Punto che ha improvvisamente invertito la marcia nel tentativo di sfuggire al controllo appena avvistata dalla pattuglia. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato fermato.



Il conducente, identificato come il 40enne di Lotzorai, ha opposto resistenza all’arresto, ma è stato comunque bloccato in modo sicuro dai militari. Durante la successiva perquisizione personale e del veicolo, sono stati trovati 0,39 grammi di cocaina e 0,98 grammi di marijuana in possesso dell’uomo, mentre il passeggero, il 49enne di Tortolì, aveva un coltello “pattadese”.



Ulteriori verifiche hanno rivelato che il conducente era privo di patente di guida, sospesa dal novembre 2025, e che l’auto, di proprietà della sua convivente, era già stata sequestrata amministrativamente. Le targhe anteriore e posteriore mostravano segni evidenti di alterazione, con la lettera “C” modificata in “O”. Il conducente è risultato positivo al drug test rapido e ha rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici presso una struttura sanitaria.



Il veicolo è stato di nuovo sequestrato amministrativamente e consegnato a un deposito convenzionato.