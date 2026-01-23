Una stretta collaborazione solidale tra il settore produttivo e il volontariato si è concretizzata a favore dell'ospedale N.S. della Mercede, con la Cooperativa piccoli proprietari e coltivatori d’Ogliastra e l'Avis di Lanusei che hanno donato 20 nuovi smart TV al presidio ospedaliero di Lanusei, che sono stati posizionati nelle aree destinate alle degenze dei reparti di Chirurgia e Ortopedia.

La donazione è stata accolta dal direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Fabbo, dal direttore del presidio ospedaliero di Lanusei, Luigi Ferrai, e dal direttore facente funzioni della S.c. di Ortopedia, Gian Luigi De Pascali. L'intento di questa iniziativa è migliorare il comfort e l'ambiente dell'ospedale per coloro che sono in cura presso la struttura ospedaliera di Ogliastra.

"Lo scorso agosto abbiamo organizzato un concerto tributo in onore di Lucio Dalla – spiega Piertonio Cuboni, vicepresidente della Cooperativa piccoli proprietari e coltivatori d’Ogliastra –. L’evento è andato benissimo e con le offerte del pubblico, abbiamo deciso di fare questo speciale regalo all’ospedale".

Un dono che, oltre all’utilità pratica, possiede un profondo valore simbolico, "Con questa donazione vogliamo ribadire la centralità e l’insostituibilità dell’ospedale di

Lanusei per il nostro territorio – continua Cuboni – nonostante le criticità, qui operano professionisti che lavorano in maniera impeccabile. Questo gesto vuole essere un sostegno per loro, oltre che per i pazienti".



Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dell’Avis di Lanusei, Salvatore Marci, che mette l’accento sull’umanizzazione delle cure, "Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa– evidenzia – sappiamo che qui vengono ricoverati molti anziani e persone che provengono da zone distanti dall’Ogliastra: questi televisori possono rappresentare uno strumento utile per contrastare la solitudine e offrire un po’ di sollievo durante la permanenza nei reparti".



"A nome di tutta l’Azienda, desidero esprimere un profondo e sentito ringraziamento alla Cooperativa piccoli proprietari e coltivatori d’Ogliastra e all’Avis di Lanusei per questo gesto di altissimo valore civico – dichiara Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra.

Migliorare la qualità dell’assistenza è una delle priorità della nostra Azienda: curare una persona non significa solo prestare assistenza medica, ma anche prendersi cura del suo benessere psicologico e del comfort durante il tempo trascorso in ospedale".



L'iniziativa è stata accolta con unanime apprezzamento dal personale sanitario che inizia a vedere i primi benefici, "Grazie allo stimolo portato dalla presenza delle tv, ora i pazienti sono più attivi mentalmente - spiega Gian Luigi De Pascali, direttore facente funzioni della S.c. di Ortopedia - chiedono meno assistenza ai nostri infermieri e si sentono molto più sereni".