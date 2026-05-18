Partirà presto la quinta edizione del "Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche", con tappe programmate anche in Sardegna grazie all'organizzazione dell’associazione “Elena e Poi… Amare, Condividere, Esserci” insieme al Gruppo Abbracciamo un sogno.

Quest'anno, un Ta-bus percorrerà l'intera Isola, tra cui la tappa di Lanusei il 21 maggio presso la sala consiliare della Provincia dell'Ogliastra (dalle ore 16.30 alle 18.30), in collaborazione con la Asl locale. Questo evento è stato reso possibile grazie all'impegno di operatori sanitari e volontari della Fondazione Maruzza, attiva da oltre 25 anni nella promozione delle cure palliative pediatriche. Il via del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP) è stato dato il 14 maggio a Firenze presso il Meyer Health Campus.

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, che hanno coinvolto oltre 45.000 partecipanti, organizzato 166 eventi in 17 regioni e visto la partecipazione di più di 220 associazioni, l'edizione 2026 si preannuncia ancora più ampia e diffusa su tutto il territorio nazionale, con un calendario di iniziative mirate a sensibilizzare cittadini, istituzioni e comunità locali.

Il tema di quest'anno, "La Comunità Curante", sottolinea l'importanza di un modello di assistenza incentrato sulla responsabilità condivisa, che non si limita all'aspetto clinico ma abbraccia anche la sfera umana, sociale e relazionale della persona. Oltre ai professionisti sanitari, un network composto da familiari, volontari, scuole, enti del Terzo Settore e istituzioni contribuisce attivamente a sostenere bambini e famiglie, contrastando l'isolamento e rendendo la cura più vicina, inclusiva e partecipativa.