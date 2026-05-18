Incidente stradale durante la serata di ieri, domenica 17 maggio, lungo la strada statale 125, al chilometro 354, nel territorio di Palau, dove sono stati coinvolti tre veicoli.

Una donna è rimasta intrappolata all'interno della sua auto e è stata liberata dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state assistite dal personale medico del 118, che è intervenuto sul luogo insieme ai Carabinieri per effettuare gli accertamenti necessari al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.