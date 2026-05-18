PHOTO
Il prossimo mercoledì, 20 maggio, a Decimomannu, in provincia di Cagliari, potrebbero verificarsi cali di pressione e brevi interruzioni del servizio idrico a causa di lavori di manutenzione straordinaria programmati da Abbanoa.
Gli interventi, previsti dalle 8:30 alle 16:30, si concentreranno sulla condotta distributrice proveniente dal serbatoio di via Delle Aie, comportando la sospensione dell'approvvigionamento idrico. Una volta completate le operazioni, il servizio tornerà alla normalità e i tecnici cercheranno di concludere i lavori il prima possibile per ripristinare il servizio.
Eventuali problemi potranno essere segnalati al numero verde 800022040 dedicato alla segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24. Abbanoa avvisa che al ritorno dell'approvvigionamento idrico l'acqua potrebbe apparire torbida a causa della manutenzione delle tubature.