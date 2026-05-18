La fase instabile che ha portato piogge e fresco in gran parte dell'Italia si sta avviando verso la conclusione. La nuova settimana segna il termine del periodo perturbato atlantico e l'inizio di una transizione che dovrebbe condurci verso la stabilità e le prime temperature estive. Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, oggi, lunedì 18 maggio, e domani, martedì 19, saranno caratterizzati dagli ultimi colpi di coda di questa fase dinamica e fresca.

Oggi, in particolare, sono attesi residui rovesci temporaleschi soprattutto sull'arco alpino e prealpino, con possibili sconfinamenti verso le pianure del Nord. Domani le ultime perturbazioni si sposteranno verso il Nord-Est e alcune zone del Centro-Sud, con acquazzoni primaverili rapidi e isolati destinati a dissolversi rapidamente.

A partire da mercoledì 20 maggio, è attesa una svolta stagionale con l'arrivo di un vasto promontorio anticiclonico e di aria calda subtropicale che porterà un aumento significativo delle temperature. Il sole prevarrà e le perturbazioni atlantiche verranno respinte verso latitudini settentrionali. La seconda parte della settimana sarà caratterizzata da temperature superiori alla media del periodo.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per lunedì 18 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolate deboli precipitazioni sul settore occidentale in mattinata e sul settore centro-orientale nelle ore pomeridiane.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: deboli da Ovest Nord-Ovest, localmente moderati nelle ore centrali della giornata.

Mari: mossi sul settore occidentale in progressiva attenuazione, poco mossi gli altri settori.

Previsioni per martedì 19 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolate deboli precipitazioni sui settori centrali e settentrionali.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mari: poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo sarà sereno salvo locali addensamenti. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti occidentali tendenti alla variabilità nella giornata di giovedì. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.