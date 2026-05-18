Si terrà domani, martedì 19 maggio, presso l’Auditorium dell’Istituto Devilla - Polo Tecnico di Sassari, la giornata conclusiva della nona edizione del progetto “Pretendiamo Legalità”, iniziativa promossa dalla Polizia di Stato e realizzata dalla Questura di Sassari nel corso dell’anno scolastico 2025/2026.

Il progetto ha coinvolto il personale della Questura in numerosi incontri negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Sassari, raggiungendo complessivamente quasi 10.000 studenti. Al centro delle attività, temi fondamentali per la formazione dei giovani quali la legalità, la sicurezza stradale e informatica, la prevenzione della violenza di genere e l’inclusione sociale.

A conclusione del percorso svolto nei singoli istituti aderenti, sono stati organizzati seminari tematici dedicati a tre principali aree di intervento: il corretto utilizzo della rete e la sicurezza informatica, i rischi legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti e la sicurezza stradale.

Ai vari incontri hanno preso parte operatori specializzati della Polizia di Stato e autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, sanitario e sociale. In particolare, per la prevenzione delle dipendenze sono intervenuti il dott. Pignataro, consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche contro la droga, il dott. Paolo Milia, direttore del SERD della ASL n. 1 di Sassari, la dott.ssa Gianfranca Nieddu, direttrice dell’Alcologia della ASL n. 1 di Sassari, la prof.ssa Barbara Mura, presidente dell’associazione “Il Camaleonte”, e padre Stefano Gennari della Comunità Mondo X, impegnata nel recupero delle persone tossicodipendenti, insieme a un collaboratore della comunità.

Per il settore della sicurezza informatica sono intervenuti gli operatori della Sezione Polizia Postale di Sassari e Raoul Chiesa, tra i primi hacker italiani e oggi esperto di fama internazionale in cybersecurity. Gli incontri dedicati alla sicurezza stradale sono stati invece curati dalla Polizia Stradale di Sassari.

La giornata conclusiva del 19 maggio vedrà inoltre la partecipazione del maestro d’orchestra Fulvio Creux, membro della Fondazione Insigniti OMRI, che terrà un intervento dal titolo “Il Canto degli Italiani: un inno da riscoprire”, dedicato alla storia, al significato e ai valori dell’Inno nazionale italiano. L’intervento sarà accompagnato dagli allievi del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari.

Nel corso della mattinata saranno premiati i vincitori provinciali del concorso collegato al progetto “Pretendiamo Legalità”, alla presenza del Questore della Provincia di Sassari e delle autorità cittadine.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo che anche quest’anno ha permesso alla Polizia di Stato di incontrare migliaia di studenti, promuovendo i valori della legalità, della responsabilità e della partecipazione civile.