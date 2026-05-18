Mercoledì 20 maggio alle ore 15 presso lo Store Enel di Olbia in via Maroncelli 9, verrà affrontato il fenomeno delle truffe telefoniche, in particolare lo spoofing che altera i numeri dei chiamanti per ingannare i destinatari.

L'evento è promosso dal Gruppo Enel, guidato da Flavio Cattaneo, che si impegna a contrastare queste pratiche illecite per proteggere i clienti, sensibilizzare l'opinione pubblica e garantire la sicurezza dei canali di contatto. Durante l'incontro saranno approfonditi anche gli SMS truffa e le frodi legate alla falsa assistenza tecnica.

Oltre ai consulenti Enel esperti del settore, interverrà il Capitano dei Carabinieri Loris Coppola insieme al Referente Territoriale Security per la Sardegna Oscar Sau.

La partecipazione al workshop è gratuita e i partecipanti riceveranno informazioni su come riconoscere le truffe, proteggersi e agire nel caso di essere vittime di queste frodi.