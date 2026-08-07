Durante il weekend dal 7 al 9 agosto 2026, le guardie mediche saranno pienamente operative presso diverse sedi in Ogliastra. I turni di servizio inizieranno alle ore 20.00 del venerdì 7 agosto e termineranno alle ore 8.00 del lunedì 10 agosto. Saranno attive le sedi delle guardie mediche a Baunei, Gairo, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili, Bari Sardo, Jerzu, Ilbono, Seui, Talana, Tertenia e Tortolì.

I cittadini che necessitano di assistenza possono contattare direttamente il Numero europeo armonizzato 116 117. Un operatore della Centrale regionale metterà in contatto il paziente con un medico di una postazione di continuità assistenziale vicina per una consulenza telefonica o, in caso di necessità, con il servizio di "Emergenza urgenza 118".