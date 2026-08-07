A Cagliari sono stati effettuati oggi, venerdì 7 agosto 2026, gli interventi di prevenzione e disinfestazione presso il cimitero di San Michele e l'Orto Botanico, delle zanzare che trasmettono il West Nile Virus.

La popolazione residente entro 200 metri dalle aree interessate è stata nuovamente sollecitata dalla Asl a tenere finestre e porte chiuse durante e nelle quattro ore successive alle attività di controllo. Inoltre, è stato lanciato un appello affinché tutti evitino accumuli d'acqua stagnante in vasi, sottovasi e giardini privati.

Questo intervento mira a preservare la salute della comunità e si inserisce all'interno delle attività preventive e programmate sul territorio.