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È stata confermata anche per la giornata di domani, sabato 8 agosto 2026, l’allerta di codice arancione per rischio incendi sul territorio di Cagliari.
Per il pericolo classificato come “alto” nel bollettino della Protezione civile regionale, l’avviso prevede attenzione rinforzata per la fase operativa regionale: le condizioni sono infatti tali che “a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.
Intanto, durante la giornata di oggi, venerdì 7 agosto 2026, il Corpo Forestale è stato impegnato a fronteggiare roghi in diverse zone della Sardegna: Desulo, Serramanna, Carbonia, San Nicolò d’Arcidano, Senorbì e Monserrato.