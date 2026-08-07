Una vera e propria giornata di inferno in Sardegna: dopo Desulo, Serramanna, Carbonia e San Nicolò d’Arcidano, il Corpo Forestale ha dovuto fronteggiare atri incendi a Senorbì e Monserrato.

Quello a Senorbì è divampato in località Turretta, dove è arrivato un elicottero decollato dalla base del CFVA di Villasalto, mentre il coordinamento delle operazioni è stato affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Senorbì.

AGGIORNAMENTO. L'incendio é divampato nel comune di Sant'Andrea e Frius, località Sedda arbiaxius e oltre all'elicottero di Villasalto sono intervenuti sul posto l'elicottero decollato dalla base Cfva di Pula e il SuperPuma di Fenosu.

L'altro incendio è scoppiato nelle campagne di Monserrato, in località Riu Saliu. Per le operazioni è stato impiegato un elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. A dirigere le attività di spegnimento è il D.O.S. della Stazione Forestale di Sinnai.